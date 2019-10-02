Шевченко впервые прокомментировал приглашение в "Милан"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко впервые прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что итальянский "Милан" рассматривает его кандидатуру на пост рулевого.

Андрей Шевченко

Как сообщил Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport, он сейчас сосредоточен на работе в украинской сборной.

"Я тренер сборной Украины, и все мои усилия сосредоточены на моей стране. Я хочу выйти на Евро-2020 вместе с моими подопечными", - отметил Шевченко.

Он добавил, что во вторник, 1 октября был в Милане с целью посмотреть за выступлением игроков своей сборной в составе "Шахтера", а также за действиями Руслана Малиновского в составе "Аталанты".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Милан" в лице спортивного директора клуба Паоло Мальдини сделал предложение Шевченко возглавить "россо-нери". В ответ украинский тренер выдвинул два условия.

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