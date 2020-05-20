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20 мая • обновлено в 13:37
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Шевченко вошел в символическую сборную игроков Серии А

2.1т
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Экс-форвард "Милана", а ныне наставник сборной Украины Андрей Шевченко вошел в символическую команду игроков итальянской Серии А из Восточной Европы.

"Можно только догадываться, каких высот смог бы достичь Шевченко, если бы не перешел в "Челси" в 2006 году. До переезда в Лондон украинец успел выиграть с "Миланом" все трофеи – скудетто (титул чемпиона Серии А – Ред.), Лигу чемпионов и "Золотой мяч". Забив 176 голов в 322 матчах за клуб, Шевченко вписал свое имя в историю как один из лучших форвардов в истории футбола", – написано в описании нападающего на сайте Football Italia.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

Отметим, что в сборную вошел и другой экс-футболист киевского "Динамо" грузин Кахабер Каладзе. Полностью команда лучших игроков Серии А из Восточной Европы выглядит следующим образом:

Голкипер: Самир Ханданович ("Удинезе", "Интер", Словения).

Защитники: Кахабер Каладзе ("Милан", Грузия), Кристиан Киву ("Рома", "Интер", Румыния), Синиша Михайлович ("Рома", "Сампдория", "Лацио", "Интер", Югославия/Сербия).

Полузащитники: Звонимир Бобан ("Милан", Югославия/Хорватия), Деян Станкович ("Лацио", "Интер", Югославия/Сербия), Владимир Югович ("Лацио", "Сампдория", "Ювентус", "Интер", Югославия/Сербия), Павел Недвед ("Лацио", "Ювентус", Чехия), Деян Савичевич ("Милан", Югославия/Черногория), Збигнев Бонек ("Ювентус", "Рома", Польша).

Нападающий: Андрей Шевченко ("Милан", Украина).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко назвал момент в футболке "Милана", после просмотра которого он сразу же выбрасывает телефон.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Чемпионат Италии
Персоны
Каха Каладзе Андрей Шевченко
Тег
ФК Милан
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