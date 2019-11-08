Шевченко внес новые изменения в состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение внести очередные изменения в состав команды, который будет готовиться к играм с Эстонией (14 ноября) и Сербией (17 ноября).

Наставник "желто-синих" отправил вызов в расположение сборной нападающему киевского "Динамо" Артему Беседину, информирует пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ).

Артем Беседин ФФУ

23-летний игрок на данный момент с шестью голами является лучшим бомбардиром столичного клуба в текущем чемпионате Украины. В последний раз получал вызов в главную команду в июне этого года. Тогда Беседин остался в запасе в матче с Сербией. Также Артем находился в резервном списке национальной команды перед сентябрьскими и октябрьскими поединками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины защитника луганской "Зари".

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