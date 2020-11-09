Шевченко внес новые изменения в состав сборной Украины из-за COVIOD-19

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал двух новых вратарей на ближайшие матчи команды с Польшей (11 ноября), Германией (14 ноября) и Швейцарией (17 ноября).

Наставник "желто-синих" был вынужден пойти на такой шаг из-за коронавируса у голкипера киевского "Динамо" Георгия Бущана. Вместо него в связи с острой ситуация с COVID-19 Шевченко вызвал сразу двух стражей ворот – опытного футболиста "Александрии" Юрия Панькива и молодого представителя полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризныка, сообщает пресс-служба УАФ.

Наряду с кипером "Шахтера" Андреем Пятовым и игроком "Реала" Андреем Луниным они будут готовиться к ближайшим матчам сборной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко вызвал нападающего турецкого "Коньяспора" Артема Кравца вместо форварда "Динамо" Владислава Супряги, который сдал положительный тест на коронавирус.