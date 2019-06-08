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Шевченко устроили овацию на пресс-конференции после игры с Сербией

1.4тЧитать материал на украинском

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко зашел на пресс-конференцию после разгромной победы над Сербией под овации.

Журналисты и одной и другой страны, как и простые посетители, не смогли сдержаться, чтобы не выразить свое уважение и восхищение наставнику нашей команды.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершилась со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

Кроме того, успех украинских футболистов вызвал восторг в России. Фанаты признают превосходство нашей команды.

После игры Александр Караваев рассказал о поступке Шевченко, который помог "сине-желтым" победить.

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Тема
Евро-2020
Персона
Андрей Шевченко
Место
УкраинаЛьвов
Тег
сборная Украины по футболу
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