Шевченко устроили овацию на пресс-конференции после игры с Сербией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко зашел на пресс-конференцию после разгромной победы над Сербией под овации.
Журналисты и одной и другой страны, как и простые посетители, не смогли сдержаться, чтобы не выразить свое уважение и восхищение наставнику нашей команды.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.
Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершилась со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.
Кроме того, успех украинских футболистов вызвал восторг в России. Фанаты признают превосходство нашей команды.
После игры Александр Караваев рассказал о поступке Шевченко, который помог "сине-желтым" победить.
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