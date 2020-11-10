Шевченко: у нас нет основного и неосновного состава сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии товарищеской игры с Польшей сказал, что выпустит на поле тех игроков, которые меньше играли раньше, чтобы дать возможность проявить себя.

По словам наставника, он не разделяет составы национальной команды на основной и неосновной.

"У нас есть костяк команды, который все время дополняется, есть определенная конкуренция. Она живая и должна проявляться на футбольном поле. У нас нет основного и неосновного состава. Есть игроки, которые будут играть завтра, перед ними ставятся задачи, они должны их решать", – заявил Андрей Николаевич на пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в среду, 11 ноября, проведет гостевой товарищеский матч против национальной команды Польши. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут эту игру.

Напомним, что в октябре подопечные Андрея Шевченко разгромно проиграли Франции в товарищеском матче со счетом 1:7, затем в Лиге наций минимально уступили Германии (1:2) и сенсационно одержали победу над Испанией (1:0).