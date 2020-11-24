Шевченко стал претендентом на звание лучшего футболиста века
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко стал претендентом на звание лучшего игрока XXI века.
Как сообщается на сайте организации Globe Soccer Awards, которая проведет церемонию награждения 27 декабря в Дубаи, борьбу за этот титул ведут 28 футболистов. В голосовании лидирует звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду (32%), на втором месте неожиданно находится форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах (26%), а замыкает тройку лидер "Барселоны" Лионель Месси (20%).
За Шевченко проголосовали 2% участников опроса. Напомним, что нынешний наставник сборной Украины является обладателем "Золотого мяча-2004", дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Италии.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий Златан Ибрагимович, который также попал в список претендентов на награду, побил рекорд Шевченко в "Милане".