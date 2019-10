Шевченко согласился возглавить "Милан" — СМИ

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко провел встречу со своим давним другом по итальянскому "Милану", спортивным директором команды Паоло Мальдини.

После матча Лиги чемпионов "Аталанта" — "Шахтер", который проходил на миланском стадионе "Сан-Сиро", они встретились за ужином, сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации итальянских журналистов, Мальдини предложил Шевченко пост наставника миланского клуба. Украинец, в свою очередь, поставил два условия: 1) он может возглавить команду не ранее ноября, когда точно станет известно об успешной квалификации сборной Украины в финальную часть Евро-2020; 2) он хочет совмещать клубную работу с должностью главного тренера сборной Украины.

Secondo @tancredipalmeri #Shevchenko “ha detto sì al #Milan, ma non prima di novembre per qualificare l’Ucraina agli europei, e solo potendo mantenere l’incarico di selezionatore”. #Giampaolo si gioca tutto contro il #Genoa, “il pari potrebbe non bastare”.



Via @TuttoMercatoWeb