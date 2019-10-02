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2 октября • обновлено в 11:19
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Шевченко согласился возглавить "Милан" — СМИ

1.9т Читать материал на украинском

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко провел встречу со своим давним другом по итальянскому "Милану", спортивным директором команды Паоло Мальдини.

После матча Лиги чемпионов "Аталанта" — "Шахтер", который проходил на миланском стадионе "Сан-Сиро", они встретились за ужином, сообщает TuttoMercatoWeb.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

ua-football.com

По информации итальянских журналистов, Мальдини предложил Шевченко пост наставника миланского клуба. Украинец, в свою очередь, поставил два условия: 1) он может возглавить команду не ранее ноября, когда точно станет известно об успешной квалификации сборной Украины в финальную часть Евро-2020; 2) он хочет совмещать клубную работу с должностью главного тренера сборной Украины.

Руководство "Милана" решило взять паузу, чтобы определиться, соглашаться ли на условия украинского специалиста.

Ранее в СМИ прозвучала информация, что нынешний главный тренер "Милана" Марко Джампаоло находится на грани отставки после серии неудач "россо-нери" в последних играх. И наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассматривается кандидатом на его замену.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ назвали имя преемника Шевченко в сборной Украины.

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Персона
Андрей Шевченко
Место
Италия Милан
Тег
ФК Милан
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