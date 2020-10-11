Шевченко сказал, за счет чего Украина может конкурировать с топ-сборными Европы

Максим Иншаков Футбол 22:36, 11.10.2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что конкурировать с такими сборными как Германия или Испания, можно лишь за счет полной самоотдачи.

По мнению наставника, нужно включать 100-процентные усилия, если не больше, и строить игру определенным образом.

"Мы поменяли немного структуру, организацию игры. Считаю, ребята выполнили в игре с Германией все практически идеально. Мы не имеем никакого преимущества против таких команд, ведь все еще отстаем. Качество и подбор футболистов у них значительно лучше, каждый играет в топ-клубе", – заявил Шевченко в эфире "Великого футбола".

Андрей Николаевич расстроен тем, что форвард "Аталанты" не поможет украинской команде в матче Лиги наций с Испанией.

"Потеря такого игрока, как Малиновский, существенна для нас, так сложилась ситуация. Буду готовить команду с теми игроками, которые есть. Реакция уже была очень хорошая против Германии. Ребята вышли совершенно с другим настроением, мы много об этом говорили", – подытожил Шева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 октября, сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций на киевском НСК "Олимпийский" проиграла команде Германии (1:2).

Позже появилось видео голов. После игры наставник бундестим Йоахим Лев заявил, что Украина его ничем не удивила, а Шевченко признался, о чем попросил футболистов в перерыве матча, и отказался критиковать вратаря Георгия Бущана за ошибку, приведшую ко второму голу.

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