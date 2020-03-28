Шевченко сказал, что нельзя делать при коронавирусе, упомянув Чернобыль

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уверен, что в ситуации с пандемией коронавируса всем необходимо строго выполнять все предписания властей и соблюдать карантин.

Андрей Шевченко

"Я прожил момент, очень похожий на этот, когда случилась авария на Чернобыльской АЭС. Тогда мне было девять лет. Мы должны избегать глупого поведения. Никто из нас не может быть уверен, что не заразился вирусом. Мы не должны выходить на улицу, мы должны думать не только о себе, а и о тех людях, для которых инфекция станет большой проблемой", – сказал Шевченко в интервью Sky Sport Italia.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко, который закрыт на карантине в Лондоне, недавно рассказал о своем отношении к пандемии коронавируса.

Напомним, ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился друг Шевченко и легендарный в прошлом футболист "Милана " Паоло Мальдини.

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