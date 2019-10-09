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9 октября • обновлено в 18:51
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Шевченко сделал заявление по "контракту с "Миланом": спортивные итоги 8 октября

2.5т Читать материал на украинском

У Александра Усика в очередной раз сорвался дебютный бой в супертяжелом весе, а сборная Украины по мини-футболу феерически вышла в четвертьфинал чемпионат мира.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 8 октября.

Кроме того, Андрей Шевченко поставил точку в своем переходе в итальянский "Милан". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Усик – Спонг
Персоны
Андрей Шевченко Александр Усик
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Милан
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