Шевченко сделал заявление по "контракту с "Миланом": спортивные итоги 8 октября

У Александра Усика в очередной раз сорвался дебютный бой в супертяжелом весе, а сборная Украины по мини-футболу феерически вышла в четвертьфинал чемпионат мира.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 8 октября.

Кроме того, Андрей Шевченко поставил точку в своем переходе в итальянский "Милан". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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