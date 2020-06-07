Шевченко сделал заявление о дальнейшей карьере в сборной Украины

Максим Богданов Футбол 15:09, 7.06.2020 Обновлено: 15:16, 7.06.2020

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что в ближайшее время не покинет национальную команду.

"Я могу заверить, что остаюсь в сборной Украины. У меня с командой есть незавершенное дело – Евро-2021", – сказал Шевченко.

Нынешний договор Шевченко с УАФ был рассчитан до июля нынешнего года, однако из-за переноса Евро-2020 возникла необходимость в его продлении.

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