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"Шевченко редкий везунчик": соцсети бурно отреагировали на победу сборной Украины

1.1тЧитать материал на украинском

Феноменальная победа сборной Украины по футболу над Люксембургом, когда нужный результат был оформлен на 92-й минуте с помощью автогола соперника, вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

Пользователи всемирной паутины отмечают невероятное везение главного тренера команды Андрея Шевченко. Несмотря на то, что многие раскритиковали игру нашей команды, большинство пользователей сошлись во мнении, что и такие победы необходимы.

OBOZREVATEL собрал самые интересные высказывания наших соотечественников в интернете.

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Напомним, что главные конкуренты Украины в группе B Португалия и Сербия сыграли в пользу нашей команды, расписав ничью.

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Темы
Люксембург - УкраинаЕвро-2020
Теги
сборная Украины по футболусборная Люксембурга по футболу
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Феноменальная? победа над Люксембургом! Жесть!
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