"Шевченко редкий везунчик": соцсети бурно отреагировали на победу сборной Украины

Феноменальная победа сборной Украины по футболу над Люксембургом, когда нужный результат был оформлен на 92-й минуте с помощью автогола соперника, вызвала бурную реакцию в социальных сетях.
Пользователи всемирной паутины отмечают невероятное везение главного тренера команды Андрея Шевченко. Несмотря на то, что многие раскритиковали игру нашей команды, большинство пользователей сошлись во мнении, что и такие победы необходимы.
OBOZREVATEL собрал самые интересные высказывания наших соотечественников в интернете.
Але і такі перемоги мають бути! Очки не пахнуть— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 25 марта 2019 г.
Однозначно натурализуем Родригеса!!! 1:2 ?? https://t.co/7MAnztJFdU— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 25 марта 2019 г.
матюччя вітається, шановні українські футбольні фани ?? що. це. взагалі. було. а?!!!— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 25 марта 2019 г.
Населення Люксембургу менше за населення Кривого Рогу. Тіпи навіть з натуралізованими чарівниками м’яча мучаться. А вболівальники ще й тішаться цьому відскоку. What a time to be alive.— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 25 марта 2019 г.
Що ж ви всі злі такі? Треба теж вміти відскакувати. Інакше Лестер не став би чемпіоном. 4 очки і йдемо далі— Роман Бебех (@roman_bebekh) 25 марта 2019 г.
Але фартовий:) Матч №25 на чолі збУ завершив вольовою перемогою!— Artur Valerko (@ArchieValerko) 25 марта 2019 г.
13 перемог - 7 нічиїх - 5 поразок; 32 забито - 21 пропущено.
Кон- як-то кажуть -гратс! ???????? #LUXUKR pic.twitter.com/a9NpA7V9ru
Ф-фартожопость #головнакоманда— Евгений Шеховцов (@shehovcovevgeni) 25 марта 2019 г.
Вот ведь судьбы хитросплетения...Быть лучшим в матче и воткнуть на последней в свои??С победой ??????— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 25 марта 2019 г.
Що ж ви всі злі такі? Треба теж вміти відскакувати. Інакше Лестер не став би чемпіоном. 4 очки і йдемо далі— Роман Бебех (@roman_bebekh) 25 марта 2019 г.
всі хочуть грати за Україну, навіть коли грають проти України ??— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 25 марта 2019 г.
Паспорт цьому козаку! pic.twitter.com/oXQlBTxpII— Volodymyr Zverov (@VZverov) 25 марта 2019 г.
Напомним, что главные конкуренты Украины в группе B Португалия и Сербия сыграли в пользу нашей команды, расписав ничью.
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