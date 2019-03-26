"Шевченко редкий везунчик": соцсети бурно отреагировали на победу сборной Украины

Феноменальная победа сборной Украины по футболу над Люксембургом, когда нужный результат был оформлен на 92-й минуте с помощью автогола соперника, вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

Пользователи всемирной паутины отмечают невероятное везение главного тренера команды Андрея Шевченко. Несмотря на то, что многие раскритиковали игру нашей команды, большинство пользователей сошлись во мнении, что и такие победы необходимы.

OBOZREVATEL собрал самые интересные высказывания наших соотечественников в интернете.

Але і такі перемоги мають бути! Очки не пахнуть — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 25 марта 2019 г.

матюччя вітається, шановні українські футбольні фани ?? що. це. взагалі. було. а?!!! — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 25 марта 2019 г.

Населення Люксембургу менше за населення Кривого Рогу. Тіпи навіть з натуралізованими чарівниками м’яча мучаться. А вболівальники ще й тішаться цьому відскоку. What a time to be alive. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 25 марта 2019 г.

Що ж ви всі злі такі? Треба теж вміти відскакувати. Інакше Лестер не став би чемпіоном. 4 очки і йдемо далі — Роман Бебех (@roman_bebekh) 25 марта 2019 г.

Але фартовий:) Матч №25 на чолі збУ завершив вольовою перемогою!

13 перемог - 7 нічиїх - 5 поразок; 32 забито - 21 пропущено.

Кон- як-то кажуть -гратс! ???????? #LUXUKR pic.twitter.com/a9NpA7V9ru — Artur Valerko (@ArchieValerko) 25 марта 2019 г.

Вот ведь судьбы хитросплетения...Быть лучшим в матче и воткнуть на последней в свои??С победой ?????? — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 25 марта 2019 г.

Що ж ви всі злі такі? Треба теж вміти відскакувати. Інакше Лестер не став би чемпіоном. 4 очки і йдемо далі — Роман Бебех (@roman_bebekh) 25 марта 2019 г.

всі хочуть грати за Україну, навіть коли грають проти України ?? — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 25 марта 2019 г.

Напомним, что главные конкуренты Украины в группе B Португалия и Сербия сыграли в пользу нашей команды, расписав ничью.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал