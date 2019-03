"Шевченко редкий везунчик": соцсети бурно отреагировали на победу сборной Украины

Феноменальная победа сборной Украины по футболу над Люксембургом, когда нужный результат был оформлен на 92-й минуте с помощью автогола соперника, вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

Пользователи всемирной паутины отмечают невероятное везение главного тренера команды Андрея Шевченко. Несмотря на то, что многие раскритиковали игру нашей команды, большинство пользователей сошлись во мнении, что и такие победы необходимы.

OBOZREVATEL собрал самые интересные высказывания наших соотечественников в интернете.

Населення Люксембургу менше за населення Кривого Рогу. Тіпи навіть з натуралізованими чарівниками м’яча мучаться. А вболівальники ще й тішаться цьому відскоку. What a time to be alive.