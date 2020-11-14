Шевченко разорвал оборону Германии, забив мастерский гол: как это было. Видео

Ровно 19 лет назад 14 ноября 2001 года Германия принимала сборную Украину в рамках отборочного турнира чемпионата мира.

Единственный гол в составе "сине-желтых" забил Андрей Шевченко. В то время еще 25-летний форвард получил разрезающий пас на подступах к штрафной, обошел защитников, мастерски обвел голкипера и мягко прокинул мяч в ворота.

Матч закончился со счетом 4:1. У немцев дублем отметился Михаэль Баллак, забив Максиму Левицкому на 4-й и 51-й минуте. Еще по голу забили Оливер Новилл (11-я минута) и Марко Ремер (15-я).

Полностью состав сборной Украины выглядел следующим образом: Левицкий, Лужный, Несмачный (Шищенко, 55), Головко, Ващук, Парфенов, Шевченко, Тимощук (Гусин, 23), Зубов, Воробей (Ребров , 70), Скрипник.

Запасные: Рева, Федоров, Мелащенко, Попов .

Главным тренером был Валерий Лобановский.

Напомним, что 14 ноября 2020 года состоится встреча 4-го тура Лиги наций Германия – Украина. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут этот матч, а также появился прогноз букмекеров.