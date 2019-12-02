Шевченко рассказал, куда уйдет из сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал итоги выступления своей команды в квалификации Евро-2020, а также рассказал, какой клуб хотел бы тренировать в будущем.

Андрей Шевченко calciomercato.com

"Я доволен и счастлив по итогам отбора Евро-2020, мы добились хорошего результата с отличной игрой. С позитивом смотрю в будущее. Теперь цель – выйти в плей-офф финального турнира. Считаю, что мы можем играть со всеми соперниками, даже с Нидерландами, с которой мы встретимся в первом туре. Я не сомневаюсь по этому поводу", –сказал Шевченко, чьи слова передает Calciomercato со ссылкой на Sky Sport.

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Также наставник "сине-желтых" остановился на перспективах сборной Италии на Евро.

"Может ли Италия выиграть Евро-2020? Да, они хорошо провели квалификацию. Манчини проводит отличную работу. Команда жаждет побед и мне приятно видеть эту сборную вновь на высоком уровне. После того, как я завершу свою работу со сборной Украины, я хотел бы тренировать команду в Италии, ведь это моя вторая родина", – добавил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный тренер сборной Украины прокомментировал жеребьевку финальной части Евро-2020.

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