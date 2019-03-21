МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"К сожалению, не хватает": Шевченко признался про сборную Украины

1.9тЧитать материал на украинском

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что в национальной команде он мало времени уделяет персональной работе с игроками.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

zbirna.com

"Как только я закончу с национальной командой, с удовольствием пойду работать в какой-нибудь клуб. В сборной, к сожалению, не хватает времени на индивидуальную работу с футболистами. Работая в клубе, намного легче донести до игроков свои идеи, принципы, мысли", - заявил Шевченко в интервью zbirna.com.

Новости
Отцепил динамовца: Шевченко назвал окончательный состав сборной Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта сборная Украины по футболу стартует в отборе на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко в Лиссабоне сыграют с Португалией. Букмекеры уже опубликовали котировки на эту встречу.

Ранее Шевченко признался, как собирается остановить лидера португальцев Криштиану Роналду.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
футболист Андрей Шевченко
Тег
сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
5
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения