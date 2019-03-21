"К сожалению, не хватает": Шевченко признался про сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что в национальной команде он мало времени уделяет персональной работе с игроками.

Андрей Шевченко zbirna.com

"Как только я закончу с национальной командой, с удовольствием пойду работать в какой-нибудь клуб. В сборной, к сожалению, не хватает времени на индивидуальную работу с футболистами. Работая в клубе, намного легче донести до игроков свои идеи, принципы, мысли", - заявил Шевченко в интервью zbirna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта сборная Украины по футболу стартует в отборе на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко в Лиссабоне сыграют с Португалией. Букмекеры уже опубликовали котировки на эту встречу.

Ранее Шевченко признался, как собирается остановить лидера португальцев Криштиану Роналду.

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