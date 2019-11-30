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1 декабря • обновлено в 06:14
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Шевченко прокомментировал жеребьевку Евро-2020 для сборной Украины

Шевченко прокомментировал жеребьевку Евро-2020 для сборной Украины
Наставник дал небольшое интервью
34.7т Читать материал на украинском

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал оценку результатам жеребьевки чемпионата Европы по футболу-2020.

"Настроение отличное. Простых команд не бывает. У нас очень сложная первая игра с голландцами. Она очень хорошая команда, имеющая сильных игроков, отличный тренер. Мы играем на выезде, поэтому будет тяжелая игра. Австрия непросто соперник. Считаю, что у Украины есть хорошие шансы выйти в плей-офф. Все будет зависеть от того, в каком состоянии подойдут футболисты. Главное, чтобы не было травм. То, что жребий нам дал, на то мы и будем рассчитывать. Хотелось бы не начинать с голландцами, одна из самых сильных команд, но раз так попало, то будем играть", - заявил Андрей Николаевич в эфире телеканала "Футбол".

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Напомним, что Шевченко дал большое интервью OBOZREVATEL, где рассказал о пути на Евро-2020 и переменах сборной Украины.

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Автор
Максим Богданов
Темы
Евро-2020 жеребьевка жеребьевка Евро-2020
Персона
Андрей Шевченко
Тег
Сборная Украины по футболу
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