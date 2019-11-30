Шевченко прокомментировал жеребьевку Евро-2020 для сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал оценку результатам жеребьевки чемпионата Европы по футболу-2020.

"Настроение отличное. Простых команд не бывает. У нас очень сложная первая игра с голландцами. Она очень хорошая команда, имеющая сильных игроков, отличный тренер. Мы играем на выезде, поэтому будет тяжелая игра. Австрия непросто соперник. Считаю, что у Украины есть хорошие шансы выйти в плей-офф. Все будет зависеть от того, в каком состоянии подойдут футболисты. Главное, чтобы не было травм. То, что жребий нам дал, на то мы и будем рассчитывать. Хотелось бы не начинать с голландцами, одна из самых сильных команд, но раз так попало, то будем играть", - заявил Андрей Николаевич в эфире телеканала "Футбол".

Напомним, что Шевченко дал большое интервью OBOZREVATEL, где рассказал о пути на Евро-2020 и переменах сборной Украины.

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