Шевченко прокомментировал смерть Марадоны и рассказал, каким тот был при жизни

Михаил Морозов Футбол 22:35, 27.11.2020 Обновлено: 22:53, 27.11.2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что после смерти легендарного Диего Марадоны футбольный мир потерял гения.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" он также отметил и человеческие качества аргентинца. По словам нашего соотечественника, Марадона был очень искренним и добрым человеком.

"Мир потерял гения, который дарил футбольному миру радость. Он был искренним. Диего был гениальным человеком в футболе. Он перевернул футбольный мир. Он был младенец. Чистый, добрый, настоящий. Мне посчастливилось его узнать при жизни", – сказал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марадона скончался в среду, 25 ноября. Многие знаменитости были шокированы этой новостью, а президент Аргентины Альберто Фернандес ввел трехдневный траур в стране.

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