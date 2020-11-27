Шевченко прокомментировал смерть Марадоны и рассказал, каким тот был при жизни

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что после смерти легендарного Диего Марадоны футбольный мир потерял гения.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" он также отметил и человеческие качества аргентинца. По словам нашего соотечественника, Марадона был очень искренним и добрым человеком.

"Мир потерял гения, который дарил футбольному миру радость. Он был искренним. Диего был гениальным человеком в футболе. Он перевернул футбольный мир. Он был младенец. Чистый, добрый, настоящий. Мне посчастливилось его узнать при жизни", – сказал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марадона скончался в среду, 25 ноября. Многие знаменитости были шокированы этой новостью, а президент Аргентины Альберто Фернандес ввел трехдневный траур в стране.