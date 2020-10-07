Шевченко прокомментировал самое разгромное поражение в истории сборной Украины

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, комментируя разгромное поражение от Франции, пожаловался на наличие большого количества проблемных позиций в составе.

Шевченко отметил, что Франция – это чемпион мира, и к сожалению, украинский тренерский штаб не смогли привезти лучший состав, чтобы как-то пытаться конкурировать.

"В такой ситуации я могу сказать, что игроки отнеслись к матчу настолько серьезно, насколько это было возможно. Те, кто вышли на поле, пытались играть. Сравнивать наши две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохие - в частности, начало второго тайма", – цитирует Андрея Николаевича пресс-служба УАФ.

Наставник не знает, кого еще сможет довызывать на ближайшие матчи, чтобы усилить команду.

"Сейчас ситуация очень тяжелая, но нужно как-то с нее выходить. Мы вызвали игроков молодежной сборной. Нас ждут два ответственные матчи, с Германией и Испанией. Игроки "Шахтера" еще 8 октября будет проходить тесты, после этого станет понятно, кого мы сможем вызвать из этой команды", – отметил Шевченко.

Главный тренер рассказал, почему за сборную не играет капитан "Динамо".

"Определяя состав, я исходил из того, что у нас впереди два официальных матча. Сидорчук и Караваев провели в последнее время много официальных матчей. Нам надо планировать, кого мы будем ставить на поединки с Германией и Испанией, а мы пока даже не знаем, кого сможем использовать. Пока мы работаем с тем коллективом, который есть в наличии - 18 полевых игроков и один вратарь", – подытожил Шева.

Как сообщал OBOZREVATEL, товарищеский матч на "Стад де Франс" Франция – Украина завершился со счетом 7:1. Это поражение стало крупнейшим в истории национальной "сине-желтой" команды.