Шевченко прокомментировал поражение Украины от Германии в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остался доволен качеством игры с Германией.

Наставник считает, что в той ситуации, в которую попала команда Украины, это прогнозируемый результат.

"Мы единственная команда, которая страдает от этой ситуации с COVID-19. Мы все в подвешенном состоянии. Надеемся, что потерь больше не будет. Чего не хватало? Однозначно не хватало реализации моментов. Мы достаточно создали, где-то могли и выровнять игру. У нас не хватает скамейки. Для того , чтобы конкурировать с такими командами как Германии, надо ставить оптимальный состав и делать замены, которые могли б усилить игру - ничего этого у нас нет", – заявил Андрей Николаевич на пресс-конференции.

Украинский наставник признался, что делая замены при счете 3:1, он уже думал о следующей игре со Швейцарией.

"Хотел дать отдохнуть игроками У Зинченко травма, у Малиновского травма – они на жилах доигрывали. То усиление, которое хотелось бы видеть, у нас нет. Считаю, что команда сыграла хорошо, учитывая ситуацию. Создавали моменты, не отказывались от игры. Не хватило немного реализации. Было много позитивных моментов", – подытожил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 5-го тура Лиги наций в Лейпциге завершилась со счетом 3:1 в пользу бундестим. При этом первым счет открыли украинцы.