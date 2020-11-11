Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины. Видео
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко остался доволен качеством игры против Польши.
По словам наставника, единственное, чего не хватало команде, так это реализации моментов.
"Мы допустили две ошибки и очень сильно поплатились. Это футбол, поэтому особой драмы из этого делать не надо. Я доволен игрой, доволен игроками, которые вышли на поле, доволен тем, как они играли. В принципе я думаю, что если мы убираем результат, я занесу это как положительную игру для команды", – заявил тренер на пресс-конференции.
Андрей Николаевич признался, что пытался балансировать состав, в преддверии важных игр в Лиге наций.
"С точки зрения товарищеской игры. она дала достаточной информации. Какую-то общую оценку делать по этой игре я не вижу смысла. Ошибка Лунина? Все ошибаются. У него срезался мяч, тем более качество поля не соответствовало уровня нашей игры. Тут была небольшая проблема, поэтому нам немножко тяжело было играть на этом поле и контролировать мяч. Поле не совсем хорошего качества. Из-за этого Андрей может и ошибся", – отметил специалист.
Шевченко заявил, что будет повышать процент реализации моментов.
"Мы пытались контролировать мяч, у нас были хорошие комбинации и хорошее взаимодействие. Играли компактно в обороне. Допустили несколько ошибок, за которые мы поплатились. Однозначно мы должны дорабатывать в реализации моментов. Я буду говорить насчет этого с игроками", – подытожил Шева.
Как сообщал OBOZREVATEL, гостевая товарищеская встреча Польша – Украина завершилась со счетом 2:0. Ключевым в матче стали события первого тайма, когда Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти, а Андрей Лунин привез гол.