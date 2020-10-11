Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины от Германии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, комментируя поражение от команды Германии, остался очень доволен самоотдачей украинских футболистов и выполнением плана на игру.

По словам наставника, его подопечные терпели, несмотря на то, что было очень тяжело.

"Сборная Германия это очень приличная команда с хорошим контролем мяча, с очень быстрыми и физически сильными футболистами. Надо было включаться, работать, подбирать, бороться и играть в футбол. Частями это у нас получалось хорошо, частями – немножко хуже. Все-таки в составе были ребята, хоть и не дебютанты, но которым по 18-19 лет, которые еще, практически, не нюхали пороха. Эти игры дадут им возможность уже почувствовать этот уровень, к чему надо стремиться и как психологически себя готовить", – заявил Шевченко в эфире телеканал "Футбол".

Андрей Николаевич отметил, что несмотря на поражение, команда проиграла очень хорошему сопернику.

"Очень приятно, что зрители смогли увидеть нас. Мы очень соскучились за всеми. Футбол со зрителями это совершенно другой футбол. Я доволен всеми. И теми кто выходил в старте, и теми, кто на замену. Каждый из них отдал то, что нам было нужно. Выходя на замену они не изменили ни ритмичность нашей игры, ни тактическое построение", – подытожил Шева.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций проиграла команде Германии.(1:2).

Позже появилось видео голов.