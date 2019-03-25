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"Я не ожидал": Шевченко прокомментировал победу Украины в отборе Евро-2020

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко остался доволен итогом встречи 2-го тура квалификации Евро-2020 против Люксембурга.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

"Самое главное результат. Спасибо болельщикам - их поддержка нам помогла, хоть это был автогол, но везение нужно заслужить. Я хочу сделать большой комплимент Люксембургу. Команда нам создала проблемы, хорошо двигалась. Мартовские игры всегда сложные, игроки не вошли в форму, я не ожидал такого второго тяжелого матча. Ребята боролись, до конца, кто-то набрал форму, кто-то нет, но характер команда проявила. Сегодня были вещи,которые повлияли на игру, мы проиграли очень много единоборств", - заявил Андрей Николаевич на пресс-конференции.

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Напомним, что матч Люксембург - Украина завершился со счетом 1:2. Победу на 92-й минуте нашим футболистом принес автогол гостей. Главные конкуренты нашей команды в группе B Сербия и Португалия сыграли в ничью.

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Тема
Евро-2020
Персона
Андрей Шевченко
Место
ЛюксембургЛюксембург
Теги
сборная Украины по футболусборная Люксембурга по футболу
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