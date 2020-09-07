Шевченко прокомментировал разгром от Испании в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Андей Шевченко остался разочарован результатом матча с Испанией.

Наставник с сожалением отметил, что уровень и интенсивность нашего чемпионата не позволяет украинской команде играть два матча подряд на таком уровне.

"Еще очень тяжело. Футболисты отдали на поле все, что могли. Испания - суперкоманда. Со швейцарцами отдали много сил, было тяжело подготовиться физически. Попробовали сделать небольшую ротацию, но нужно понимать, мы попали на очень сильных соперников. К игрокам претензий нет никаких. К сожалению, сегодня уровень команд очень сильно отличался", - цитирует Андрея Николаевича "Динамомания" со ссылкой на эфир телеканала "Футбол 1".

Коснулся тренер и ситуации с отсутствием Тараса Степаненко.

"Мы дали шанс новым игрокам. Тарас важный футболист для сборной, но сегодня не одна, не две замены не смогли бы переломить ход матча. Была большая разница в физическом плане. Мы знали, что испанцы всегда прессингуют, а на линии мяча у них по 4-5 игроков. Мы пытались по разному выходить в атаку, было разнообразие, но испанцы нас в этом плане переиграли. Этот матч даст нам очень много информации. Мы ставим перед игроками очень большие требования. В будущем, может, что-то перестроим. Будем пытаться как-то конкурировать. Для раздумий есть месяц", - подытожил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1-го тура Лиги наций Украина – Швейцария завершилась со счетом 2:1. Решающий гол в середине второго тайма забил Александр Зинченко.

На послематчевой пресс-конференции Андрей Шевченко оценил игру команды.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!