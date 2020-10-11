Шевченко признался, о чем попросил футболистов в перерыве матча Украина – Германия

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после игры с Германией признался, что в перерыве попросил своих футболистов терпеть и не отказываться от плана.

Наставник отметил, что его подопечные очень много работали без мяча.

"Сказал, что должно быть очень много перемещений. Мы не должны садиться в нашу штрафную. Должны постоянно выдавливать соперника. Мы отдали полностью владение мячом, поскольку знаем, что Германия, имея впереди быстрых игроков, делает ловушки при прессинге. Сразу идет вертикальная передача, и они остаются 1 в 1. На сегодняшний момент мы проигрываем в этом, надо было изменить немного стратегию игры", – заявил Шевченко в эфире телеканала "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций на киевском НСК "Олимпийский" проиграла команде Германии.(1:2).

Позже появилось видео голов. После игры наставник бундестим Йоахим Лев признался, что Украина его ничем не удивила.