Шевченко принял неожиданное решение по сборной Украины: спортивные итоги 4 октября

Шевченко неожиданно изменил состав сборной Украины, а Лукашенко категорично ответил на предложение Зеленского
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 4 октября.
Кроме того, бельгийский клуб извинился в связи с падением самолета под Львовом и "Реал" выступил с заявлением о конкуренте Лунина. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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