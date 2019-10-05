Шевченко принял неожиданное решение по сборной Украины: спортивные итоги 4 октября

Шевченко неожиданно изменил состав сборной Украины, а Лукашенко категорично ответил на предложение Зеленского

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 4 октября.

Кроме того, бельгийский клуб извинился в связи с падением самолета под Львовом и "Реал" выступил с заявлением о конкуренте Лунина. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Шевченко неожиданно изменил состав сборной Украины

Вычеркнул Россию: Лукашенко категорично ответил на предложение Зеленского

Бельгийский клуб извинился в связи с падением самолета под Львовом

Официально: "Реал" выступил с заявлением о конкуренте Лунина

Фантастика: "сиамские близнецы" забили космический гол - видеофакт

Как го*но в проруби": "Динамо" оскорбили в сети после ничьей в Лиге Европы

Украинки добыли рекордную победу на ЧМ U-23 по баскетболу 3х3

Угрожали после секса: в сборной США произошел грандиозный скандал

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!