Шевченко подшутил над Усиком в сборной Украины: спортивные итоги 10 ноября
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пошутил над боксером Александром Усиком, а британец Тайсон Фьюри объяснил, почему не даст реванш американцу Деонтею Уайлдеру.
Кроме того, защитник "Шахтера" Виктор Корниенко, которого в матче с "Динамо" травмировал Сергей Сидорчук, высказался о сопернике.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 10 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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