Шевченко подшутил над Усиком, приехавшим в сборную Украины по футболу. Видео

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) приехал в расположение сборной Украины по футболу, чтобы поддержать игроков в преддверии ноябрьских матчей.

Крымчанин накануне получил негативный результат ПЦР-теста, поэтому спокойно смог общаться с игроками.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко подшутил над экс-абсолютным чемпионом мира, пообещав, что он сможет решать все проблемы игроков.

"Если у кого-то будут какие-то проблемы – обращайтесь к Усику. На всякий случай, если какие-то проблемы здесь в Киеве – мы телефон оставим. И не только в Киеве, в Англию он сейчас часто будет ездить", – отметил Шевченко.

"Да по всем регионам Украины. Своих не бросаем", – добавил Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в среду, 11 ноября, проведет гостевой товарищеский матч против национальной команды Польши. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут эту игру.

Напомним, что в октябре подопечные Андрея Шевченко разгромно проиграли Франции в товарищеском матче со счетом 1:7, затем в Лиге наций минимально уступили Германии (1:2) и сенсационно одержали победу над Испанией (1:0).