Степаненко исключен из заявки сборной Украины на матч с Испанией

Тарас Степаненко.
В заявке сборной Украины по футболу на матч 2-го тура Лиги наций в группе 4 дивизиона А
против Испании в последний момент произошли изменения.
Официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ) убрал имя Тараса Степаненко из состава, вписав Евгения Макаренко. Причины такого решения не называются.
Обновленный ростер выглядит следующим образом:
Вратари: Бущан, Пятов, Лунин
Защитники: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко
Полузащитники: Сидорчук, Макаренко, Ярмоленко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Харатин, Цыганков, Зинченко, Коваленко
Нападающие: Яремчук, Супряга, Мораес
Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Испания - Украина начнется 6 сентября в 21:45. Был опубликован список телеканалов, которые покажут игру в прямом эфире.
Ранее Малиновский резко высказался в адрес работников испанского аэропорта. Наш футболист отметил, что после их поступка у команды будет дополнительный стимул на поле.
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