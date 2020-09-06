Степаненко исключен из заявки сборной Украины на матч с Испанией

В заявке сборной Украины по футболу на матч 2-го тура Лиги наций в группе 4 дивизиона А

против Испании в последний момент произошли изменения.

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ) убрал имя Тараса Степаненко из состава, вписав Евгения Макаренко. Причины такого решения не называются.

Обновленный ростер выглядит следующим образом:

Вратари: Бущан, Пятов, Лунин

Защитники: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Макаренко, Ярмоленко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Харатин, Цыганков, Зинченко, Коваленко

Нападающие: Яремчук, Супряга, Мораес

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Испания - Украина начнется 6 сентября в 21:45. Был опубликован список телеканалов, которые покажут игру в прямом эфире.

Ранее Малиновский резко высказался в адрес работников испанского аэропорта. Наш футболист отметил, что после их поступка у команды будет дополнительный стимул на поле.

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