Шевченко оценил результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2022 по футболу

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не стал скрывать, что нашей команде досталась крайне непростая группа по итогам жеребьевки отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

Кроме Франции и Финляндии, он отметил сборную Боснии и Герцеговины, которая, по его мнению, является самой сильной среди всех представителей четвертой корзины. Андрей Николаевич также заявил, что необходимо дождаться появления календаря матчей, чтобы делать более подробные выводы.

"Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой корзине. Финляндию мы тоже знаем – играли против этой сборной в квалификации чемпионата мира-2018. Тогда поединки с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан. Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда и сможем рассуждать подробнее", – цитирует слова Шевченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен состав всех отборочных групп на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Напомним, что недавний товарищеский матч Украины против сборной Франции завершился разгромным поражением со счетом 1:7.