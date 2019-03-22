Шевченко отказался от еще одного игрока "Динамо" перед матчем с Португалией

Центральный защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов не попал в окончательную заявку сборной Украины на стартовый матч отбора Евро-2020 с Португалией.

Это стало известно после того, как главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко определился со списком из 23 футболистов, которые смогут принять участие в игре. Кроме Шабанова в финальный список не вошел левый защитник Эдуард Соболь, который представляет чешский "Яблонец".

Артем Шанов (крайний справа) ФФУ

Полностью заявка украинцев на игру выглядит так: 1. Денис Бойко, 2. Богдан Бутко, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 9. Артем Кравец, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Виталий Миколенко, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Сергей Сидорчук, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Яремчук, 19. Жуниор Мораес, 20. Роман Безус, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Ранее Андрей Шевченко отказался от услуг другого представителя "Динамо" – Владимира Шепелева.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему готов покинуть национальную команду.

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