Шевченко огласил заявку на матч с Испанией, исключив футболиста "Шахтера"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на матч четвертого тура Лиги наций против Испании, который состоится во вторник, 13 октября.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), в список возможных участников поединка попали 23 игрока. Он выглядит следующим образом:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 5. Сергей Сидорчук, 6. Евгений Чеберко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Евгений Макаренко, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Никита Шевченко, 13. Ефим Конопля, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18. Богдан Михайличенко, 19. Роман Безус, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22. Александр Зубков, 23. Дмитрий Резник.

Отмечается, что из тех футболистов, которые готовились к матчу с испанцами, за пределами заявки остался защитник "Шахтера" Валерий Бондарь.

Кроме того, полузащитник "Гента" Роман Безус заменил лидера полузащиты нашей команды Руслана Малиновского, который пропустит поединок из-за перебора желтых карточек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко назвал главную цель сборной Украины в Лиге наций.