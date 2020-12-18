Шевченко объяснил, почему не вызывал в сборную Украины лидера "Динамо"

Один из лидеров киевского "Динамо" Виталий Буяльский на данный момент не выдерживает конкуренции в сборной Украины.

Именно этим объясняется отсутствие полузащитника на последнем сборе национальной команды. Об этом в интервью "Денисов Time" рассказал главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко. В то же время, по его словам, его штаб пристально следит за футболистом.

"У нас большая конкуренция в середине поля. Буяльский находится в обойме, мы всегда за ним следим. У него много положительных качеств, которые мы замечаем и выделяем. Но на данный момент конкуренцию надо выигрывать. Он проводил хорошие матчи, мы всегда им довольны. Он очень серьезный парень, всегда с желанием приезжает. Но я как главный тренер должен делать выбор", – сказал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украина получила техническое поражение в заключительном матче Лиги наций со Швейцарией. Нашу команду обвинили в срыве игры из-за несоблюдения медицинского протокола по COVID-19.

При этом "желто-синие" имели в своем составе необходимых вратаря и 12 полевых игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус. Украина подала апелляцию на решение УЕФА в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.