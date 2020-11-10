Шевченко обратился к футболистам сборной Украины, вспомнив 1:7 от Франции

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко душевно поприветствовал своих футболистов, собравшихся на сбор перед ноябрьскими матчами Лиги наций.

Андрей Николаевич посоветовал все проблемы, которые были в клубах, удачи и неудачи оставить за пределами команды.

"Пожалуйста голову вверх поднимайте. Здесь совершенно другая атмосфера, совершенно другие задачи. Все в сторону отбросили. У нас сейчас три важных матча. Товарищеская встреча с Польшей. У нас был хороший пример – с игрой против сборной Франции. Куча проблем была, но мне понравилась ваша реакция. Ваша реакция была правильной, и это то, что от нас ждали все болельщики. Давайте, чтобы мы опять не оступились, заранее начнем готовиться и думать об этих трех играх", – сказал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в среду, 11 ноября, проведет гостевой товарищеский матч против национальной команды Польши. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут эту игру.

Напомним, что в октябре подопечные Андрея Шевченко разгромно проиграли Франции в товарищеском матче со счетом 1:7, затем в Лиге наций минимально уступили Германии (1:2) и сенсационно одержали победу над Испанией (1:0).

Сборная Украины по футболуАндрей Шевченко