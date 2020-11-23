Шевченко об отмене матча Швейцария – Украина: был неприятный момент, это странное поведение

Сборные Украины и Швейцарии не заслуживают технического поражения за отмену матча Лиги наций.

Такое мнение в эфире программы "Великий футбол" выразил главный тренер нашей команды Андрей Шевченко. По его словам, идеальным вариантом развития событий является переигровка.

"Был неприятный момент, когда перед тренировкой нас попросили переодеться в отеле, а на стадионе даже не пустили в раздевалку. Мне трудно это объяснить. Это странное поведение. Мы выполнили весь протокол, у нас было достаточное количество игроков. Нашей вины в отмене матча однозначно нет. Лучший вариант – это переигровка. Встреча должна быть сыграна с точки зрения честной игры. Если "окон" для поединка нет, есть жребий. Но ни Украина, ни Швейцария не должны получить техническое поражение. Это будет нечестно", – заявил наставник "желто-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Лиги наций Швейцария – Украина должен был состояться 17 ноября, но был отменен из-за вспышки коронавируса в нашей сборной.

При этом всю украинскую команду власти Люцерна отправили на карантин, лишив ее возможности выйти на поле. УЕФА должен принять решение о судьбе матча после заседания Апелляционного комитета.