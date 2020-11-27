Шевченко о техническом поражении от Швейцарии: сборная Украины была готова к матчу

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что ему непросто было пережить новость о том, что нашей команде присудили техническое поражение в матче последнего тура Лиги наций против Швейцарии.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 27 ноября он заявил, что, по его мнению, судьба футбольных матчей должна решаться на поле. Андрей Николаевич также отметил, что в его распоряжении было достаточное количество игроков для проведения отмененного поединка.

"Действительно очень тяжело. Есть понимание честной игры. Судьба футбольного матча должна разрешаться на поле. Я как тренер национальной команды считаю, что матч должен был состояться. Сборная Украины была к нему готова. У нас были негативные тесты и достаточно игроков, чтобы провести эту игру", – сказал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, швейцарские болельщики заявили, что техническая победа над сборной Украины хуже поражения.