Шевченко о техническом поражении от Швейцарии: сборная Украины была готова к матчу
После пяти сыгранных поединков в группе Украина одержала две победы, а Швейцария – ноль
По итогам решения УЕФА наша команда вылетела из элитного дивизиона Лиги наций, проиграв соперникам по личным встречам
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что ему непросто было пережить новость о том, что нашей команде присудили техническое поражение в матче последнего тура Лиги наций против Швейцарии.
В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 27 ноября он заявил, что, по его мнению, судьба футбольных матчей должна решаться на поле. Андрей Николаевич также отметил, что в его распоряжении было достаточное количество игроков для проведения отмененного поединка.
"Действительно очень тяжело. Есть понимание честной игры. Судьба футбольного матча должна разрешаться на поле. Я как тренер национальной команды считаю, что матч должен был состояться. Сборная Украины была к нему готова. У нас были негативные тесты и достаточно игроков, чтобы провести эту игру", – сказал Шевченко.
Как сообщал OBOZREVATEL, швейцарские болельщики заявили, что техническая победа над сборной Украины хуже поражения.