Шевченко о подготовке к матчу со Швейцарией: паники нет

Футболисты сборной Украины спокойно готовятся к матчу Лиги наций со Швейцарией, несмотря на кадровые трудности из-за новых случаев коронавируса в команде.

Об этом в комментарии пресс-службе Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ) рассказал наставник "желто-синих" Андрей Шевченко. По его словам, наша сборная по-прежнему ждет разрешения властей Люцерна на проведение игры.

"Что касается атмосферы в команде, то она вполне нормальная. Все ребята настроены по-боевому, никакой паники нет. Также замечу, что мы уважаем правила, которые действуют в стране нашего пребывания. Поэтому, если представители местной власти назначат новые тесты на коронавирус, мы пройдем их. Мы еще ждем результаты повторных тестов. Если у нас будет достаточное количество футболистов, чтобы выйти на поле, то мы будем играть", – сказал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-конференция Андрея Шевченко накануне матча со Швейцарией, который запланирован на 17 ноября, не состоялась.