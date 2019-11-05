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5 ноября • обновлено в 19:10
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Шевченко неожиданно изменил состав сборной Украины

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко для подготовки к матчу отбора Евро-2020 с Сербией и Эстонией неожиданно вызвал в команду полузащитника "Зари" Дмитрия Иванисеню.

Дмитрий Иванисеня

Дмитрий Иванисеня

ФФУ

Для 25-летнего футболиста это дебютный вызов в первую сборную. На его счету десять матчей в составах юношеской и молодежной команд.

Ранее наставник "желто-синих" решил не привлекать одного из лидеров команды Тараса Степаненко из "Шахтера".

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Напомним, что сбор начнется 11 ноября в Киеве. Заключительный поединок отбора на чемпионат Европы-2020 с Сербией состоится 17 ноября в Белграде. За три дня до этого украинцы проведут "товарняк" с Эстонией в Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины потеряла лидера перед матчем с Сербией в отборе Евро-2020.

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Тема
Евро-2020
Персона
Андрей Шевченко
Место
Украина Киев
Тег
Сборная Украины по футболу
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