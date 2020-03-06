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6 марта • обновлено в 22:51
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Шевченко не вызвал лидеров "Динамо" в сборную Украины

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку команды на товарищеские матчи с командами Франции (27 марта в Париже) и Польши (31 марта в Хожуве).

Наставник "желто-синих" решил не вызывать лидеров "Динамо" Виталия Буяльского и Сергея Сидорчука и бывшего капитана киевлян Дениса Гармаша. Всего представителей столичного клуба в сборной оказалось всего пять.

Полностью состав украинской сборной выглядит следующим образом:

голкиперы – Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Овьедо", Испания), Юрий Панькив ("Александрия");

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

защитники – Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия);

полузащитники – Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (оба – "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия);

нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция).

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Андрей Шевченко
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Динамо Киев
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