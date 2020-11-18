Шевченко назвал выход из ситуации с матчем Швейцария – Украина

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал решение УЕФА единственным выходом из ситуации с матчем Швейцария – Украина

Андрей Николаевич уверен, что никакой вины его подопечных в сложившейся ситуации нет.

"Дальнейшие действия такие: будем ждать решение УЕФА, дисциплинарный комитет будет разбираться в этом. Мы сделали все для того, чтобы этот матч состоялся", – сказал Шевченко в интервью пресс-службе УФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина была отменена после того, как у ряда наших игроков был выявлен COVID-19.

Врач кантона Люцерна объяснил свое решение запретить футболистам проводить матч. Позже директор сборной Швейцарии назвал ситуацию с игрой позором.

Напомним, что игра 1-го тура между между этими командами завершилась со счетом 2:1 в нашу пользу.

Футбольный адвокат Юлия Богданова уверена, что Украине присудят техническое поражение 0:3, которое выкинет ее из элитного дивизиона турнира.

В свою очередь футбольный юрист Юрий Юрченко считает, что результат будет либо "технарь" Швейцарии либо определение победителя с помощью жребия.