Шевченко назвал выход из ситуации с матчем Швейцария – Украина
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал решение УЕФА единственным выходом из ситуации с матчем Швейцария – Украина
Андрей Николаевич уверен, что никакой вины его подопечных в сложившейся ситуации нет.
"Дальнейшие действия такие: будем ждать решение УЕФА, дисциплинарный комитет будет разбираться в этом. Мы сделали все для того, чтобы этот матч состоялся", – сказал Шевченко в интервью пресс-службе УФА.
Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина была отменена после того, как у ряда наших игроков был выявлен COVID-19.
Врач кантона Люцерна объяснил свое решение запретить футболистам проводить матч. Позже директор сборной Швейцарии назвал ситуацию с игрой позором.
Напомним, что игра 1-го тура между между этими командами завершилась со счетом 2:1 в нашу пользу.
Футбольный адвокат Юлия Богданова уверена, что Украине присудят техническое поражение 0:3, которое выкинет ее из элитного дивизиона турнира.
В свою очередь футбольный юрист Юрий Юрченко считает, что результат будет либо "технарь" Швейцарии либо определение победителя с помощью жребия.