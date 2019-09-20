Шевченко назвал состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком игроков, которые будут готовиться к решающим матчам отбора Евро-2020 с Литвой (11 октября) и Португалией (14 октября).

В состав вошел 21 футболист из восьми клубов. Обращает на себя внимание вызов защитника бельгийского "Гента" Игоря Пластуна.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания).

сборная Украины по футболу ФФУ

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все – "Шахтер" Донецк), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – "Динамо" Киев), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (все – "Шахтер" Донецк), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).

Также наставник "желто-синих" определил резерв команды, в который вошли шестеро игроков.

Резервный список: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Артем Беседин (все – "Динамо" Киев), Виктор Коваленко ("Шахтер" Донецк), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия).

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ опубликовали расклады для сборной Украины в отборе к чемпионату Европы-2020.

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