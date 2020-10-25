Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи против Германии, Швейцарии и Польши

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал футболистов, которые будут готовится к гостевым матчам против Польши (11 ноября), Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).

В расширенный список, который планируется сократить ближе к началу сбора, вошли 32 игрока.

Дебютный вызов получил защитник "Шахтера" Виктор Корниенко. В ростере нет Виталия Буяльского, Владимира Шепелева, Сергея Болбата и Игоря Пластуна.

Состав сборной Украины по футболу

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – "Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия) Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Шахов (АЕК, Греция), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

Напомним, что в октябре подопечные Андрея Шевченко разгромно проиграли Франции в товарищеском матче со счетом 1:7, затем в Лиге наций минимально уступили Германии (1:2) и одержали победу над Испанией (1:0).