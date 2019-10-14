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14 октября • обновлено в 14:17
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Шевченко назвал состав сборной Украины на матч с Португалией

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Стала известна заявка сборной Украины на матч квалификации Евро-2020 против команды Португалии. В заявку вошли 23 футболиста. В списке нет защитника "Динамо" Артема Шабанова.

По сравнению с поединком против Литвы в заявке присутствует полузащитник ПАОКа Евгений Шахов.

Сборная Украины готова к матчу с Португалией

Сборная Украины готова к матчу с Португалией

УАФ

Полностью заявка сборной на матч с Португалией выглядит следующим образом.

Вратари: Юрий Панькив ("Александрия"), Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания);

Защитники: Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Николай Матвиенко (все — "Шахтер"), Александр Караваев, Виталий Миколенко (оба — "Динамо");

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все — "Динамо"), Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Марлос (все — "Шахтер"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия);

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Как сообщал OBOZREVATEL, матч сборной Украины против Португалии пройдет сегодня на НСК "Олимпийский". Для того, чтобы выйти в финальную часть Евро-2020 и не ждать матча с Сербией, Украине достаточно не проиграть португальцам.

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Темы
Украина - Португалия Евро-2020
Место
Украина Киев
Тег
Сборная Украины по футболу
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