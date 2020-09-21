Шевченко назвал состав сборной Украины на игры с Францией, Германией и Испанией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал список из 28 футболистов, которые будут готовиться к октябрьским матчам команды.

"Желто-синие" 7 октября проведут спарринг в Париже с Францией, а 10 и 13 числа сыграют в Киеве в Лиге наций с Германией и Испанией соответственно.

Шевченко вызвал на эти поединки одного новичка – Евгения Чеберко, который с нового сезона выступает за австрийский ЛАСК, а ранее защищал цвета луганской "Зари".

Состав сборной Украины на матчи в октябре 2020 года.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо").

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба – "Динамо"), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

Резерв: Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу сохранила свои позицию в рейтинге ФИФА.