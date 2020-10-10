Шевченко назвал состав на Германию, исключив двух футболистов

Сборная Украины по футболу представила заявку на матч 3-го тура Лиги наций против Германии.

Главный тренер команды Андрей Шевченко исключил из ростера защитника "Шахтера" Валерия Бондаря и полузащитника "Ференцвароша" Романа Безуса. Оба игрока находятся в расположении сборной.

Полностью список футболистов выглядит следующим образом (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья мешкотно, 5. Сергей Сидорчук, 6. Евгений Чеберко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Никита Шевченко, 13. Ефим Конопля, 14 Игорь Харатин, 15 Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18 Богдан Михайличенко, 19 Евгений Макаренко, 20. Виктор Коваленко, 21 . Александр Караваев, 22 Александр Зубков, 23 Дмитрий Резник.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Украина – Германия состоится в субботу, 10 октября, на НСК "Олимпийский". Уже названы телеканалы, которые покажут игру.

Перед матчем Шевченко заявил, что очень важно будет сыграть устойчиво психологически.

Напомним, что 8 октября Украина проиграла 1:7 Франции в товарищеском матче.