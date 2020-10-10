Шевченко назвал план на игру с Германией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, считает, что в матче против Германии очень важно сыграть устойчиво психологически.

По мнению наставника, большую роль будет играть и физическое состояние игроков, которым придется отдать много сил в этой встрече.

"К нам не добавилось то количество игроков из "Шахтера", на которое мы рассчитывали. Добавилось меньше. У нас сложнейший матч с Германией, мы будем готовиться. У меня нет возможности делать глобальную ротацию, есть обойма футболистов. Я дал отдохнуть игрокам на отдельных позициях. Сидорчук провел очень много матчей, Караваев тоже – они однозначно завтра будут выходить на поле. По остальным – посмотрим, кто в каком состоянии находится. Будем решать после предыгровой тренировки", – цитирует Шевченко tribuna.com, со ссылкой на телеканал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Украина – Германия состоится в субботу, 10 октября, на НСК "Олимпийский". Уже названы телеканалы, которые покажут встречу.

Напомним, что 8 октября Украина проиграла 1:7 Франции в товарищеском матче.