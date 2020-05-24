Шевченко назвал "очень умного футболиста" в сборной Украины

Максим Богданов Футбол 09:58, 24.05.2020 Обновлено: 09:59, 24.05.2020

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что Александр Зинченко обладает высоким спортивным интеллектом.

Андрей Шевченко
AS.com

"У нас много хороших игроков. В Англии есть Александр Зинченко, играющий за "Манчестер Сити". Отличный футболист, который может играть на разных позициях. Он очень умный игрок. Также Ярмоленко из "Вест Хэма", у него есть отличные качества. Он страдает от травм, которые не давали ему провести половину сезона. Сейчас он восстановился, жду его возвращения", – цитирует Андрея Николаевича VBet.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко и его тренерский штаб получат от Украинской ассоциации футбола предложение продлить контракты на 2,5 года, до чемпионата мира-2022 в Катаре,

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